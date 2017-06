Haat je maandagen? Hackers ook!

Timing is alles, aanvallers letten goed op op welke dag zij het 't beste hun phishing-mails de deur uit sturen. Er wordt meer aandacht besteed aan het tijdstip waarop de e-mail de deur uit gaat dan aan het uiterlijk en de inhoud van de e-mail.

Woensdag gehacktdag

Het aantal malafide mailtjes dat wordt ontvangen per week is op donderdagen 38 procent hoger dan op andere dagen. Beveiligingsonderzoekers van Proofpoint lieten dat weten in hun Human Factor Report. Zij onderzochten het malafide e-mail-verkeer van 2016. Woensdag is de een na drukste dag gevolgd door dinsdagen, vrijdagen en maandagen. In het weekend vindt er een stuk minder malafide e-mail-verkeer plaats.

"Aanvallers doen hun best om er zeker van te zijn dat hun berichten aankomen bij hun slachtoffers op het moment dat de kans het grootst is dat zij zullen klikken: aan het begin van een werkdag, met genoeg (wacht)tijd om tijdens kantooruren te klikken op malafide links," schreven de onderzoekers.

Gijzelen in weekend

Aanvallers geven de voorkeur aan bepaalde dagen in de week voor verschillende bedreigingscategorieën. Keyloggers en backdoors worden vooral aan het begin van de week en woensdagen worden vooral gebruikt voor het versturen van banktrojans, Ransomware-berichten worden het vaakst tussen dinsdag en donderdag verstuurd en point-of-sale-Trojans veelal op donderdagen en vrijdagen, wanneer beveiligingsteams minder tijd hebben om nieuwe infecties te detecteren en op te lossen vlak voor het weekend. Bijna 80 procent van point-of-sale-malware werd verstuurd op deze twee dagen.

"Ransomware is de enige malware-soort die vooral in de weekenden wordt verstuurd, enkele uitzonderingen daargelaten," aldus Proofpoint.