WannyCrypt-held kreeg schrik van zijn leven

Even was hij bang dat hij het allemaal erger had gemaakt.

Hij beschrijft tegenover de BBC hoe hij wakker werd en een paar meldingen zag over ransomware en toen hij na de lunch terugkwam, was het probleem fors gegroeid. Hij kreeg een sample binnen en speurend in een geïsoleerde omgeving en vond een domein waar WannaCrypt contact mee zocht. Daarmee kon hij de malware volgen en omdat het domein niet geregistreerd was, besloot hij dat zelf te doen.

Door het domein te activeren stopte de inbellende malware met verspreiding. Een van zijn collega-analisten vertelde hem dat ze met het onderzoek de verspreiding van de malware juist hadden veroorzaakt. "Ik raakte in paniek en keek in de code met het idee 'dit kan niet waar zijn'. Na drie of vier tests kwam ik tot de conclusie dat we [de malwareverspreiding] hadden tegengehouden."

Dat was niet de enige schok voor de jonge beveiligingsonderzoeker. Hij probeerde aanvankelijk anoniem te blijven, maar dat was hem niet gegund. "Het werd best erg." Na het incident later verschenen er journalisten aan zijn deur en bij vrienden van hem en werd zijn naam, adres en foto gepubliceerd in diverse kranten.