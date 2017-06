Microsoft verwacht snel nieuwe aanval door NSA-gaten

In de Patch Tuesday van deze maand ruimt Microsoft nog meer van de ellende die de NSA op de wereld losliet op. In tegenstelling tot wat het bedrijf eerder aankondigde, worden ook oudere versies van Windows die niet meer worden ondersteund, zoals XP en Server 2003, van extra beveiligingspatches voorzien.

Nog meer exploits

"In het nalopen van de updates van deze maand identificeerden we enkele kwetsbaarheden die een verhoogd risico voor cyberaanvallen van overheidsorganisaties opleveren", schrijft securitychef Adrienne Hall in een blogpost. "Deze beveiligingsupdates worden beschikbaar gemaakt voor alle klanten, inclusief degenen die oudere versies van Windows gebruiken."

Specifiek wordt een aantal door de NSA misbruikte gaten die in april werden gepatcht in nog ondersteunde versies nu ook in de oude Windows-edities gerepareerd. Hackercollectief Shadow Brokers gooide eerder dit jaar enkele van zulke overheidsexploits op straat, waarna criminelen(?) deze gebruikten in de ransomware WannaCrypt.

WannaCrypt redux

"Vanwege het verhoogde risico op dit moment van schadelijke cyberaanvallen hebben we besloten om op deze actie over te gaan, omdat het toepassen van deze updates verdere bescherming biedt tegen potentiƫle aanvallen met eigenschappen die lijken op WannaCrypt", zo meldt Hall.