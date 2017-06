Boze IT'er saboteert meterstandenlezers

Het bedrijf installeerde op afstand uit te lezen meetsystemen voor nutsbedrijven en rolde watermeters uit in het westen van de Verenigde Staten. Een voor het metingsbedrijf werkzame IT'er werd op straat gezet en uit wraak besloot hij om het systeem een gevoelige klap toe te brengen, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht.

Langs de deuren

De actie van de IT'er, die meteen wachtwoorden resette en de frequentie van verzending van de meterstanden aanpaste, zorgde ervoor dat het bedrijf mensen moest inzetten die ouderwets langs de deuren gingen om de watermeterstand op te nemen. Bovendien was het niet duidelijk wat er precies aan de hand was, zodat er veel tijd en geld in forensische analyse ging om te achterhalen wat of wie verantwoordelijk was voor de storing.

De man werd uiteindelijk veroordeeld voor het opzettelijk schade toebrengen aan kritieke infrastructuren. Met de nieuwe strafmaten die onder president Obama zijn ingevoerd, kan dat een strafverhoging van 50 procent opleveren (PDF). De IT'er bekende schuld aan twee gevallen van computervredebreuk en komt er vanaf met een jaar cel.