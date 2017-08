De 15 grootste beveiligingslekken van de 21e eeuw

In dit artikel kijken wij niet per se naar de grootste hoeveelheid records die op straat zijn beland, maar meer naar hoeveel risico of schade deze inbraak heeft veroorzaakt voor bedrijven, verzekeraars, gebruikers en accountbezitters. In sommige gevallen zijn wachtwoorden en andere informatie goed versleuteld waardoor een wachtwoordreset een groot deel van het risico wegnam.

Home Depot

Datum: September 2014

Impact: Gestolen credit/debitcard-gegevens van 56 miljoen klanten.

Deze Amerikaanse winkelketen liet in September 2014 weten dat het in april slachtoffer was geworden van een POS-hack. Deze systemen waren besmet met malware. Deze software was speciaal gebouwd voor deze systemen en dezen zich voor als antivirus-software.

Het bedrijf beloofde in maart 2016 19,5 miljoen dollar te betalen aan hun klanten ter compensatie. 6,5 miljoen dollar daarvan werd gebruikt om extra creditcard-beveiligingsmaatregelen te treffen.

Adobe

Datum: Oktober 2013

Impact: 38 miljoen gebruikersrecords

Beveiligingsblogger Brian Krebs liet weten dat het weken duurde voordat het bedrijf in kaart had gebracht wat er allemaal was gestolen. In eerste instantie werd er gezegd dat hackers bijna drie miljoen versleutelde creditcardgegevens en logindata van een onbekende hoeveelheid gebruikers hadden gestolen.

Later bracht Adobe naar buiten dat de aanvallers ID's en versleutelde wachtwoorden van 38 miljoen "actieve gebruikers" hadden buitgemaakt. Later bleek het om meer dan 150 gebruikersnamen en gehashte wachtwoordparen te gaan. Na enkele weken onderzoek kwam het bedrijf erachter dat ook van sommige Adobe-projecten de broncode was gelekt evenals klantnamen, ID's, wachtwoorden en creditcardinformatie. Het bedrijf betaalde in augustus 2015 1 miljoen dollar schikkingsgeld aan een onbekend aantal gebruikers.