Linus Torvalds noemt kernel-beveiligingspatches pure rotzooi

In een thread over de recent ontdekte Stack Clash-bug werd onder andere gevraagd hoe grsecurity met dit soort problemen omgaat. Torvalds liet in een kort en bondig antwoord weten totaal niet blij te zijn met de manier waarop het bedrijf met dit probleem omgaat.

"Geef grsecurity geen aandacht.

Hun aanpak is altijd: 'Het kan ons niks schelen of wij iets kapot maken, we zeggen wel dat dat komt doordat wij alles extra veilig willen maken'.

Hun werk is een grap en zij zijn clowns. Toen zij gingen klagen over mensen die zogenaamd misbruik maakten van hun (werk), hield ik op met beleefd zijn over hun bullshit.

Hun patches zijn pure rotzooi."

Het ziet er niet naar uit dat Torvalds en de mensen van grsecurity op korte termijn nog door één deur kunnen.