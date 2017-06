5 redenen om je smartphone op slot te zetten

Bijna elke IT'er zegt dat een van de grootste zwakheden in het systeem de eindgebruiker is. Toestellen met Android en iPhones hebben sterke beveiligingsmiddelen, maar we gebruiken ze niet of verkeerd. Dit artikel is voor de smartphonegebruikers die hun apparaat niet vergrendelen (volgens de statistieken een op de tien iPhone- en een op de drie Android-gebruikers): het is tijd om je mobiele apparaat iets te verstevigen.

1. Je smartphone bevat je leven

Kijk eens waar we onze toestellen voor gebruiken en wat ze bevatten: e-mails, betaalgegevens, social media-info, contacten, privéfoto's en nog zoveel meer. De kans is groot dat je mobiele browser wachtwoorden onthoudt en je zonder problemen toegang krijgt tot al deze cruciale informatie, zoals:

Wachtwoorden van websites

Adressen van familie en vrienden

Je e-mails en appjes

Al je routes en locaties

Je foto's en video's

Je zakelijke toepassingen

Je houdt een groot deel van je leven met andere woorden makkelijk toegankelijk voor jezelf, maar dat geldt uiteraard ook voor de persoon die je smartphone in handen krijgt. Bij diefstal of verlies van je apparaat, kan iemand je hele digitale leven overnemen, accounts kapen, dingen over je te weten komen en meer ongerief om te vermijden. Alleen hierom is het eigenlijk vreemd dat zoveel mensen hun telefoon onvergrendeld laten.