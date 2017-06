Splinternieuw vliegdekschip vaart op Windows XP

De Britse marine heeft journalisten rondgeleid op een splinternieuw schip en die waren verbaasd Windows XP op schermen te zien. De reden daarvoor is dat een schip tot enkele decennia in ontwikkeling is. Volgens een woordvoerder tegen The Guardian koop je een nieuw onderdeel van de vloot twintig jaar voor je hem inzet.

Een commandant aan boord verzekerde de krant dat het nieuwe vlaggenschip van de vloot bestand is tegen digitale aanvallen. "Het schip is goed ontworpen en heeft een heel, heel strakke aanbestedingsprocedure doorlopen die garandeert dat we minder vatbaar zijn voor cyber dan de meesten."

Vergeleken met gezondheidszorg van de NHS, erg in het nieuws daar wegens de Wannacrypt-aanval in combinatie met verouderde besturingssystemen, wordt er veel beter en langer gekeken naar onderdelen, aldus de Britse marine. Het vliegdekschip heeft verder een team van cyberspecialisten aan boord.