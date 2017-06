6 opvallende slachtoffers van NotPetya

De NotPetya-ransomware verspreidt zich razendsnel via een lek in Windows. De exploit is gebaseerd op een stuk malware dat de NSA gebruikte om in te breken op computers. De tool lekte uit met alle gevolgen van dien.

We vallen weer eens in de herhaling maar dit is hét schoolvoorbeeld waarom het niet verstandig is dat overheden ontdekte lekken en kwetsbaarheden voor zichzelf houden. De kans op misbruik is altijd aanwezig en we zien nu wat de impact kan zijn van zo'n probleem.

Het internet loopt ondertussen vol met meldingen van gebruikers die in de problemen komen omdat het bedrijf waar zij zaken mee (proberen te) doen wegens besmetting niet (goed) werkt. Wij bekijken wereldwijd de opvallendste bedrijven.

TNT Post

Je zal wat langer moeten wachten op je pakketje dan normaal. RTL Nieuws meldt dat TNT Post een van de vele bedrijven is die getroffen is door de ransomware. Een woordvoerder heeft bevestigd dat er problemen zijn binnen de systemen van hun netwerk.