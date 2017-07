Deze ransomware deelt je browsergeschiedenis met je contacten

Betaal 50 dollar, of anders...

Het gaat hierbij om data als e-mails, browsergeschiedenis, locatiegeschiedenis, Facebookberichten, foto's en meer. De ransomware, genaamd LeakerLocker, wordt op dit moment gebundeld met de apps Wallpapers Blur HD en Booster & Cleaner Pro.

Privileges

De malware maakt overigens geen misbruik van kwetsbaarheden in het besturingssysteem en versleutelt ook geen data. Het enige dat de besmette apps doen is vragen om permissies zodat ze bij de eerder genoemde gegevens kunnen komen. De apps maken dus gebruik van het feit dat niemand de privileges van tevoren controleert.

Als de malware eenmaal is geïnstalleerd blokkeert het 't homescreen en maakt automatisch een back-up van alle gebruikersgegevens op het toestel. Vervolgens eist LeakerLocker 50 dollar. Als je niet betaalt wordt gedreigd de verzamelde data te delen met mensen in je contactenlijst. De malware instrueert gebruikers hun creditcardgegevens in te vullen.

Niet betalen

Google is inmiddels op de hoogte en onderzoekt de software. McAfee drukt gebruikers op het hart vooral niet te betalen. "Er is geen garantie dat de verzamelde informatie ook echt wordt gewist na betaling, daarnaast houdt het dit soort malafide praktijken in stand."

Wallpapers Blur HD is tussen de 5000 en 10.000 keer gedownload en Booster & Cleaner Pro ongeveer tussen de 1000 en 5000 keer. Het blijft belangrijk van te voren de privileges te controleren voordat je apps installeert. Een simpele wallpaper-app heeft niks te zoeken in je contactlijst bijvoorbeeld.

