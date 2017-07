Mysterieus bedrijf koopt oude plug-ins en propt ze vol adware

De particle-plug-in (voorheen YouTube+) is slechts een van de vele gevallen waarin oude (verlaten) plug-ins en extensies opeens advertenties serveren of zich gedragen als malware. Computerhulp-site Bleeping Computer meldt dat een mysterieus bedrijf de oude plug-ins opkoopt, verbouwt en inzet als adware.

Een aanbod dat je niet kan weigeren

In het geval van Particle had de originele ontwikkelaar, die zichzelf ParticleCore noemt, al in mei aangegeven te stoppen met de plug-in en te werken aan een opvolger genaamd Iridium. De ontwikkelaar werd na de aankondiging benaderd door een mysterieus bedrijf met de vraag de plug-in te kopen. Er werd zoveel geld geboden dat de ontwikkelaar niet kon weigeren. ParticleCore moest voor de overname wel een Non disclosure agreement tekenen, hierdoor kan de ontwikkelaar niet zeggen welk bedrijf de plug-in heeft overgenomen.

De ontwikkelaar werd enkele dagen geleden overspoeld met klachten nadat de plug-in om nieuwe, verregaande privileges vroeg en gebruikers bestookt met advertenties. ParticleCore laat weten niets te kunnen doen omdat de plug-in niet meer van hem is. De ontwikkelaar zegt verder wel wat voorwerk te hebben gedaan om te kijken of de koper legitiem was, maar kon niks vinden, waarschijnlijk omdat andere ontwikkelaars ook een NDA hebben getekend en niks loslaten over het bedrijf.

Op de volgende pagina: Oplossing/workaround