Vertaalfout Facebook-AI leidt tot arrestatie Palestijn

De man had een foto van zichzelf gemaakt terwijl hij tegen een bulldozer aanleunde en een kop koffie en een sigaret vasthield. Onder de foto had de man de tekst "goede morgen" gepost in Arabisch. De Israëlische politie, die regelmatig gebruik maakt van de vertaalalgoritmes van Facebook kregen de post vertaald te zien als "val ze aan" in het Hebreeuws en "doe ze pijn" in het Engels.

De foto was genomen in de Beital Illit nederzetting vlakbij Jeruzalem. Aangezien bulldozers vaker worden gebruikt voor terroristische aanvallen, was dit reden genoeg voor de Israëlische politie om tot arrestatie over te gaan.

Vertaalfout of dialect?

Op nieuwssite Haaretz wordt uitgelegd dat de Engelse vertaling niet overeenkomt met de Arabische tekst, maar dat het niet heel vreemd is dat een vertaalalgoritme deze conclusie trekt aangezien de manier waarop het geschreven is wel erg lijkt op de woorden "kwaad doen", al zal een echte Arabier direct zien dat deze manier van schrijven niet staat voor een gewelddadige actie.

De Times of Israel voegt daar nog aan toe dat er maar één letter verschil zit in de alledaagse expressie "een goede morgen allen" en "doe ze pijn/kwaad" waardoor mensen, die niet helemaal thuis zijn in de taal een verkeerde conclusie zouden kunnen trekken.

De Israëlische politie heeft de tekst niet laten controleren door een echte Arabier en heeft de Palestijn gearresteerd op basis van de AI-vertaling. Toen na de arrestatie bleek dat het om een verkeerde vertaling ging is de man weer vrijgelaten.