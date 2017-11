Facebook wil jouw naaktfoto's

Het gaat om een experiment waarin gebruikers een gesprek met zichzelf moete aan gaan in de Facebook Messenger. In dat gesprek moeten zij een naaktfoto uploaden en deze flaggen als "non-consensual intimate image". Facebook slaat deze afbeelding niet op, maar maakt er een hash van. Als een andere gebruiker dezelfde afbeelding wilt uploaden naar Facebook of Instagram wordt deze tegengehouden omdat de hash wordt herkend.

Dit betekent echter dat gebruikers in theorie alle gevoelige afbeeldingen die zij willen sturen naar een ander eerst moeten uploaden naar Facebook zodat er unieke hashes kunnen worden gemaakt van al deze afbeeldingen en dat zij als zodanig kunnen worden herkend.

"Wij zien veel scenario's waarin [gevoelige] foto's en video's in overeenstemming worden gemaakt en later zonder deze overeenstemmingen worden verspreid. Dit komt voor bij een op de vijf Australische vrouwen," [urlx=http://www.abc.net.au/news/2017-11-02/facebook-offers-revenge-porn-solution/9112420]aldus Julie Inman Grant, e-safety manager bij Facebook.

Facebook is in april begonnen met het tegengaan van wraakporno nadat de Amerikaanse marine was betrapt op het delen van naaktfoto's van vrouwelijke collega's zonder hun medeweten. Het sociale netwerk test nu dus een nieuwe anti-wraakporno feature in Australië die later uitgerold wordt naar andere landen.

Overigens is de beste manier om naaktfoto's van het internet af te houden nog steeds het simpelweg niet doorsturen van zulke afbeeldingen.