Je kan niet meer inloggen op Skype met je Facebook-account

Vanaf januari 2018 is het over en uit, switch maar naar je Microsoft-account.

Microsoft legt verder niet uit waarom het Facebook niet langer meer ondersteunt, maar het lijkt erop dat de softwarereus groots in wilt zetten op de eigen Microsoft-accounts. "Wij schrappen de mogelijkheid in te loggen via Facebook in januari 2018 en zullen alle Skype-logins stroomlijnen via je Microsoft-account."

"Als je een Microsoft-account gebruikt krijg je de mogelijkheid in te loggen via single sign-in. Je kan zo direct al je Microsoft-diensten gebruiken waaronder Skype, Office Online, Outlook, OneNote, OneDrive en meer, allemaal met één wachtwoord," aldus Microsoft.

Gebruikers die alleen gebruik maken van Facebook en geen andere inlogmethodes hebben zullen een nieuw Microsoft-account moeten aanmaken. Microsoft legt hier uit hoe je contacten van Facebook overhevelt naar Skype. Daarnaast heeft Microsoft ook een Facebook transfer tool in het leven geroepen om het overzetten van accountgegevens makkelijker te maken.