Facebook wil nóg veel meer van je weten

Facebook doet dit met behulp van een bedrijf dat zich specialiseert in het stellen van luchtige persoonlijke vragen, Tbh. Het bedrijf heeft Tbh overgenomen en hoopt met behulp van de technologie meer persoonlijke informatie los te peuteren van gebruikers nu deze steeds minder vaak gebruik maken van status updates.

De Tbh-aanpak moet ervoor zorgen dat gebruikers makkelijker en sneller persoonlijke informatie afgeven aan Facebook. De geïntegreerde app stelt vragen als: "De superkracht die ik het graagst wil is...", "Het eerste ding dat ik doe na het winnen van de loterij is...", "Een van mijn guilty pleasures is...,", "Mijn grootste inspiratie in het leven is...".

De kans is groot dat deze vragen in verloop van tijd persoonlijker worden. De Tbh-app stelde voor de overname van Facebook vooral vragen op basis van karaktereigenschappen van vrienden en familieleden. De app gaf gebruikers de mogelijkheid de vragen anoniem in te vullen en de mensen, over wie deze vragen gingen, later te complimenteren op basis van de gegeven antwoorden.

De losse app is vooral populair onder Amerikaanse tieners en zal nog steeds als losse app blijven bestaan. Of Facebook gebruikers op dezelfde manier gaan complementeren is niet bekend.