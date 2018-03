Zo timmer je Facebook dicht

De beste manier om te kijken of je niet te veel persoonlijke informatie lekt is doen alsof je een ander persoon bent en dan naar je eigen profiel kijkt. Ga naar je profielpagina, druk op de drie puntjes bij je profielfoto en klik op "bekijken als specifiek persoon". Zie je allerlei elementen die je liever niet zou willen zien op dat moment, dan weet je dat er werk aan de winkel is. Wij helpen je op weg met de volgende tips.

Bescherm je account van adverteerders

Facebook is een gratis dienst en verdient z'n geld met advertenties. Gerichte reclame bekijkt en onderzoekt je profiel, activiteit, likes en geschiedenis en serveert je advertenties die goed bij je passen. Op zich is dat geen slecht ding (het is beter dan reclamebanners zien die nergens op slaan), maar als je geen fan bent van de informatieverzameling die daarbij komt kijken, kan dit worden uitgeschakeld.

Open je instellingen, selecteer "advertenties" en bekijk alle opties daar. Je kan "Advertenties gebaseerd op mijn voorkeuren" wijzigen. Je kan het gericht adverteren uitschakelen en instellen of vrienden advertenties zien van dingen die jij ge-endorsed hebt. Uiteraard zorgt het er niet voor dat adverteerders helemaal geen informatie meer kunnen verzamelen van jou.