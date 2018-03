7 mooie alternatieven voor Facebook

Als de oproep van Acton niet genoeg was om afstand te nemen van het sociale netwerk, dan misschien wel het politieke schandaal rondom gegevens van 50 miljoen gebruikers. Het Britse bedrijf Cambridge Analytica lekte gegevens van 50 miljoen gebruikers om te gebruiken voor politieke doeleinden. Het bedrijf was een onderdeel van het campagneteam van Donald Trump. Cambridge Analytics kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen toen dit nieuws naar buiten kwam.

Veel gebruikers zijn het zat en zeggen hun Facebook account daadwerkelijk te verwijderen. Wij noemen enkele mooie alternatieven.

Diaspora

Ongetwijfeld de bekendste van het stel is Diaspora. In 2010 hielden enkele Amerikaanse studenten een crowdfunding-actie voor een gedecentraliseerd privacy-vriendelijk Facebook-alternatief. De actie op Kickstarter kreeg veel media-aandacht omdat het in twaalf dagen tweehonderdduizend dollar wist op te halen in plaats van het streefbedrag van tienduizend dollar. En ze kregen ze zelfs een donatie van Mark Zuckerberg.

In 2011 ging de alpha-versie van Diaspora online, eerst alleen toegankelijk op uitnodiging en later voor iedereen. Diaspora werd een populair alternatief onder mensen die privacy en open-source belangrijk vinden. In november van dat jaar pleegde mede-oprichter Ilya Zhitomirskiy zelfmoord, waardoor Diaspora weer even media-aandacht kreeg.

Ondanks dat de ontwikkeling van Diaspora steeds langzamer ging, kreeg het begin 2012 het predicaat bèta. De oprichters en ontwikkelaars kregen steeds meer kritiek te verduren over hoe ze het Diaspora-project runden en besloten in augustus 2012 het project over te dragen aan de gemeenschap.

Sindsdien proberen vrijwilligers Diaspora levend te houden, maar de ontwikkeling van de software gaat langzaam en het sociale netwerk heeft moeite gebruikers vast te houden. Ondanks de geleidelijke terugval lijkt het netwerk nog steeds het populairst onder de hier beschreven sociale netwerken. Schattingen over het aantal gebruikersaccounts liggen tussen vierhonderdduizend en ruim één miljoen. Een groot deel daarvan is echter inactief. Een Diaspora-server die deze gebruikersaccounts herbergt heet een pod.

Diaspora is trots op zijn zogenaamde aspects, waarmee je de mogelijkheid hebt om je contacten in groepen te verdelen en daar weer specifiek berichten mee te delen. Diaspora-fans zeggen dat Google+ het 'gejat' heeft voor zijn circles. Je kunt je ook afvragen of Diaspora het weer niet van Facebook heeft gejat, die al eerder deze mogelijkheid had, maar er niet mee te koop liep. Deze functionaliteit wordt trouwens door de meeste hier beschreven sociale netwerken geboden.

Het aantal mogelijkheden van Diaspora valt tegen. Het is allemaal rechttoe rechtaan, wat het er wel gebruiksvriendelijker op maakt. Zo kent Diaspora geen profielpagina's en geen fotoboeken.

Uniek voor Diaspora is de mogelijkheid om je op bepaalde hashtags (lees: onderwerpen) te abonneren. Vergelijkbaar, maar niet helemaal met tracked tags op Tumblr. Berichten kunnen automatisch worden gecrosspost op Facebook, Twitter en Tumblr.

Er zijn meerdere Android- en iOS-apps voor Diaspora. Je kunt op je smartphone je Diaspora-account ook met een aangepast browseruiterlijk benaderen. Diaspora is ook in het Nederlands.