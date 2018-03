Zo download je je Facebook-data

Met al het nieuws over het delen van Facebook-gegevens zonder toestemming vraag je je wellicht af: wat weet Facebook eigenlijk van me? Ja, je kunt je profiel bekijken, maar dat is niet het hele verhaal. Om te zien wat Facebook en eventuele andere partijen kunnen inzien, is het een goed idee om je gegevens te downloaden.

Dat is geen nieuwe feature, maar veel mensen gebruiken hem niet of weten niet eens van het bestaan ervan. Het duurt maar een paar minuten, afhankelijk van hoe groot de gegevensbestanden van jouw account zijn. In dit artikel lopen we de stappen door om je Facebook-gegevens te downloaden, zodat je straks zelf even kunt kijken.

Stap 1

Ga naar je Facebook-pagina en klik op het pijltje naar beneden rechts bovenin. Dat staat naast het hulppictogram met het vraagteken. Kies in de uitvouwlijst voor Instellingen.

