10 Facebookers verstieren privacy 63.000 mensen

Cambridge Analytica gebruikte grappige quizjes met bijvoorbeeld persoonlijkheidvragen om data te bemachtigen van gebruikers. Het schandaal draait er niet zozeer om dat gegevens Facebook-gebruikers die app zelf gebruikten werden gegraaid, maar dat het ging om de data van de vrienden van die persoon via Facebooks Social Graph.

Van 10 naar 64k

Een voorbeeld uit Nieuw-Zeeland waar The Guardian nu over schrijft illustreert hoe groot dat effect was. Volgens het bedrijf is de gewraakte third party-app door tien mensen in het land gebruikt en zijn daardoor potentieel gegevens van 63.724 inwoners en Facebook-gebruikers opgeslurpt door bij de big data-analyse.

De Privacy Commissioner van het land is naar eigen zeggen ook geschrokken en verwijderde al eerder zijn eigen Facebook-account. Hij wijst erop dat burgers een passieve houding hebben aangenomen, alsof dit schandaal ze niet treft, "terwijl we maar één klik verwijderd zijn".

Jaren bekend

De datagraai-actie die momenteel in de spotlights staat voltrok zich vier jaar geleden en twee jaar geleden was er al een hoop publiekelijk bekend over de tactieken van Cambridge Analytica.