4 klassieke voorlopers van WhatsApp

De geschiedenis van instant messaging in een notendop.

Platformen om elkaar even een berichtje te sturen komen en gaan. Hoewel genoemde communicatiemiddelen voor directe én groepscommunicatie via IP niet meer de populariteit van weleer kennen, zijn ze nog steeds in trek bij diehard liefhebbers.

IRC

Voor er mobiele telefoons (laat staan smartphones) op de markt kwamen, zochten we ons heil om zo snel mogelijk berichten over te brengen bij IRC (Internet Relay Chat). Dit open internet-protocol was bedoeld voor groepscommunicatie, maar liet personen ook 1-op-1 met elkaar communiceren.

IRC werd al in 1988 uitgevonden en werd daarmee al sinds het vroege bestaan van het internet onderdeel van de applicatielaag waartoe ook protocollen als DNS, FTP, HTTP, SMTP en Telnet behoren.

De populariteit van IRC piekte rond 2003 met wereldwijd tien miljoen gebruikers. Geschat wordt dat er nu nog zo'n 400.000 mensen van de praatdienst gebruikmaken. De meest gebruikte client voor Windows was en is nog altijd mIRC, al zijn er tegenwoordig ook diverse IRC-apps voor mobiele platformen als Android en iOS beschikbaar.

Bovendien zijn er ook websites die gebruik maken van een ingebouwde Flash, HTML(5) of Java(script)-client waardoor je helemaal geen software meer hoeft te downloaden.