VS wil definitief je Facebook-account hebben voor je binnen mag

Sinds deze week vraagt de Amerikaanse douane passagiers van buiten de VS om een social media-account, meldt Politico. In een nieuw menu bij het invullen van een ESTA kunnen passagiers aangeven wat hun eventuele accounts voor Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn of YouTube zijn. Gewapend met die informatie denkt de Amerikaanse overheid terrorisme beter te kunnen bestrijden.

Er was uiteraard hevig verzet tegen de geplande zet. Onder meer de EFF en ACLU namen puntsgewijs door waarom dit een slecht idee is: de vloedgolf aan irrelevante data, de hogere kosten voor het programma, de inbreuk op de privacy van passagiers, et cetera. Het mocht allemaal niet baten, want de maatregel wordt nu dus toch ingevoerd.

Die tegenstanders zijn dan ook woedend dat hun waslijst aan klachten volledig is genegeerd. Het is vooralsnog volledig vrijblijvend om een social media-account aan te geven, maar zeg, waarom zou je dat veld eigenlijk leeg laten? Dat is verdacht. Privacyvechters vrezen dan ook dat mensen het formulier liever volledig invullen dan dat ze het risico lopen om lastige vragen te krijgen op het vliegveld.