6 leuke en nuttige podcasts voor IT'ers

Voices from DARPA

Deze podcast kan een beetje intimiderend overkomen, maar is toch goed te begrijpen, ook als je niet postdoctoraal bent opgeleid. De Defense Advanced Research Project Agency begon in September met deze serie en gooit er elke maand een aflevering of twee uit. Ivan Amato interviewt programmamanagers van DARPA's zes technische bureaus (Biological Technologies, Defense Sciences, Information Innovation, Microsystems Technology, Strategic Technology en Tactical Technology).

Onderwerpen als "Molecule Man", "Space Sentinel" en "The semiconductor Whisperer" passeren de revue. In de laatstgenoemde aflevering wordt bijvoorbeeld op een mooie manier de geschiedenis van halfgeleiders uitgelegd en wordt er gekeken hoe de techniek wordt gebruikt in de toekomst. Een aflevering is meestal iets korter dan een half uur.

Packet Pushers' Network Break

Deze podcast bestaat al wat langer en heeft inmiddels al meer dan 100 afleveringen uitgezonden. Elke week wordt er gechat met Packet Pushers' Drew Conry-Murray en Greg Ferro (die het meest aan het woord is). Ferro is erg goed in het doorspreken van het nieuws en benadert dat vanuit een sterk technologisch en financieel perspectief . In de afgelopen afleveringen werden er enkele enterprise-netwerk-onderwerpen behandeld waaronder het vraagstuk die Brocade's IP-bedrijf koopt en wat Cisco's Meraki-strategie zal zijn in combinatie met managed service providers. De gemiddelde aflevering neemt ongeveer drie kwartier in beslag.

IpSpace's Software Gone Wild

IpSpace's Software Gone Wild focust zich toch wel het meest op de enterprise-tech-markt van alle podcasts. Ivan Pepelnjak (CCIE#1354 Emeritus) discussieert over onderwerpen als VXLAN Ping en Traceroute met Cisco en basisonderwerpen zoals "hoe word ik een programmeur?" Software-defined networking en het virtualiseren van netwerk-functies zijn toch wel de meest behandelde onderwerpen. De meeste afleveringen duren ongeveer een half uur.