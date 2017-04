De irritantste typen Facebook-vrienden

Facebook informeert je heel goed over wat mensen die je kent zoal doen. Maar daarvoor moeten je FB-vrienden natuurlijk wel iets willen delen. En hier begint het probleem: veel mensen lukt het niet om simpelweg interessante bevindingen op het internet te posten. Nee, Facebook is een groot podium geworden voor zelfportretten van mensen die naar aandacht snakken. Onder de noemer 'sociale studies' zorgt dat in ieder geval voor een grijns op het gezicht en geamuseerde verwondering.

Alle Facebook-vrienden die je in het nieuwsoverzicht terugziet, zouden niet zo irritant zijn als de vermelde posts slechts af en toe opdoken en niet continu en herhaaldelijk. Zo is het onvermijdelijk dat een groot percentage FB-vrienden op de zogenaamde Blacklist belanden. De irritante berichten van deze vrienden verdwijnen uit het overzicht met nieuwe posts. Dat gaat heel makkelijk: klik bij een bijdrage rechtsboven op het pijltje en dan op 'Vriend niet meer volgen'. Je bent dan evengoed nog vrienden, maar de berichten blijven je gespaard. En dan wordt deze persoon ook direct niet meer met jouw meldingen bestookt, want je wilt deze 'vrienden' natuurlijk niet vervelen.

Bovenaan het nieuwsoverzicht vind je de irritantste FB-vrienden. De verschillende type vrienden weerspiegelen de ervaring en mening van deze schrijver:

Baas-liker

Uren- en vaak dagenlang blijft een saaie post of een provocerende uitspraak zonder ook maar enige like of commentaar. En wanneer het bericht geliked wordt door de baas, dan liken dit type vrienden het bericht ook. Daarmee willen zij aan de baas laten zien dat ze op een lijn liggen.