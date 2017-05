Bescherm je kinderen tegen zelfmoord-spel

Een "zelfmoord game" in de vorm van een app klinkt al snel als een urban legend of iets uit een horrorfilm of een aflevering van Black Mirror, maar jammer genoeg is de Blue Whale Challenge echt. Sterker nog, verschillende scholen hebben al gewaarschuwd voor de app en zelfs Instagram toont een waarschuwing als je zoekt op #bluewhalechallenge.

Het spel richt zich vooral op kwetsbare jongeren. Zodra de app is gedownload hackt het spel de smartphone en verzamelt zoveel mogelijk gegevens van de gebruiker. De spelsessie wordt beheerd door een "mentor" of "meester" die de speler 50 dagen lang verschillende taken geeft om uit te voeren. Als een speler weigert een taak uit te voeren, wordt de gestolen informatie verspreid onder vrienden en familieleden. Deze vorm van chantage zorgt er in de meeste gevallen voor dat de spelers daadwerkelijk alle taken uitvoeren, hoe verschrikkelijk die ook zijn. De laatste taak (op dag 50) is echter om al het bewijsmateriaal te verwijderen en daarna zelfmoord te plegen.

De 21 jaar oude Russische jongen die deze app gebouwd heeft zegt dit gedaan te hebben omdat hij de "maatschappij zou willen zuiveren van biologisch afval".

