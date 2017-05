Nieuwe policy Twitter toont lak aan privacy gebruikers

Negeert "Do Not Track"-optie webbrowsers.

De Do Not Track-header werd in 2009 in het leven geroepen door verschillende beveiligingsonderzoekers om de privacy van gebruikers te beschermen. De header moest ervoor zorgen dat advertentienetwerken gebruikers niet volgen en deze optie is inmiddels door alle grote browserbouwers ingebouwd.

Browsers geven met DNT aan dat gebruikers niet gevolgd willen worden, maar het lijkt er niet op dat bedrijven in het buitenland dit verzoek zullen honoreren. De standaardoptie van Microsoft in Internet Explorer 10 werd al helemaal niet gewaardeerd.

Het standaard inschakelen van de DNT-functie is adverteerders in het buitenland een doorn in het oog, omdat consumenten cookies standaard weigeren. Vooral in de VS gaan bedrijven in verweer tegen het standaard inschakelen van de feature, omdat het volgens hen een keuzebeperking is voor consumenten.

Inmiddels is er zoveel gesleuteld aan de standaard dat deze door veel gebruikers en diensten niet echt meer serieus wordt genomen. Ook Twitter heeft de handdoek in de ring gegooid en heeft aangegeven de header niet langer te ondersteunen.

" Hoewel we hadden gehoopt dat onze ondersteuning voor Do Not Track binnen de branche op veel navolging kon rekenen, is het niet gelukt Do Not Track tot de standaard te maken. We bieden nu meer gedetailleerde privacy-instellingen"

Het is extra jammer dat Twitter de ondersteuning voor deze header heeft stopgezet omdat het een van de grotere partijen was die deze optie ondersteunde. Nu deze dienst ook stopt met deze privacy-maatregel is de toekomst rondom deze tag nog een stuk onzekerder geworden.