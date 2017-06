'Wis alle social media-data van kinderen als ze 18 worden'

Bedrijven als Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram zullen alles dat ooit door kinderen voor hun 18e is gepost moeten wissen als daarom wordt gevraagd. Dit is een wet waar verschillende cybersecurity-goeroes in Australië voor pleiten.

"Een briljant idee," zegt kinderpsycholoog Michael Carr-Gregg. "Dit bespaart een hoop stress en ellende. De hersenen van kinderen zijn niet volledig ontwikkeld. Daardoor doen zij vaak dingen zonder na te denken over de consequenties. De kans dat zij iets op [social media] posten waar zij later spijt van krijgen is groot."

Carr-Gregg haalt in een interview met news.com.au een voorbeeld aan van een vijftienjarig meisje dat een naaktfoto naar haar vriendje stuurde. Deze jongen stuurde de foto vervolgens naar 20 vrienden. Dit zou uiteindelijk op een pornosite terecht kunnen komen in combinatie met haar naam. Dat kan het meisje later problemen opleveren als zij op zoek gaat naar een baan.

"Dit soort ervaringen kunnen zorgen voor stress, depressies en zelfs zelfmoord."

De wet is al aangenomen in het Verenigd Koninkrijk en Beveiligingsexperts als Susan McLean willen graag dat deze wet ook in Australië wordt toegepast. "Kinderen zijn kinderen, zij moeten de kans krijgen fouten te maken en daarvan te leren zonder dat het ze de rest van hun leven achtervolgt."