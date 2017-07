3 gratis apps die de interface van Android verbeteren

Je hoeft, in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, geen geek te zijn om de UI van je Android-toestel te tweaken om er meer mee te kunnen doen dan wat standaard wordt geboden. We laten je een aantal apps zien die aanpassingen maken aan de standaardinterface en je zo een stuk efficiënter laten werken.

1. Snap Swipe Drawer

Je kunt Android-widgets - die realtime informatie verstrekken, zoals het actuele weerbericht of geplande afspraken uit je agenda - loshalen van het homescreen en toegang krijgen tot waar je ook bent in je smartphone met Snap Swipe Drawer. Die zorgt ervoor dat als je van bovenaf naar beneden veegt je widgets ziet in plaats van de standaardmeldingen.

De door jouw aangepaste drawer haal je verder tevoorschijn door vanuit een hoek te swipen. Standaard komt de die uit de uiterst rechtse zijde, maar je kunt de plek waaruit je de widget-drawer oproept aanpassen. Op deze manier kun je widgets altijd tevoorschijn halen, ongeacht de locatie in het toestel waar je je bevindt of welke app je open hebt staan.

2. Boomerang Notifications

In besturingssysteem Android O, dat later dit jaar verschijnt, zit een feature die we al heel lang willen: de optie om meldingen te sluimeren, zodat ze op een later moment terugkomen. Het duurt voor veel mensen nog wel even voordat ze deze versie hebben, maar in de tussentijd kun je Boomerang Notifications installeren om deze feature te krijgen.

Meldingen krijgen daarmee tien seconden lang een sluimeroptie (je kunt die interval naar wens verlengen) en daarmee kun je ze verschuiven naar later op de dag, de volgende dag, of naar een specifieke datum. Het voelt lang niet zo handig en native als de feature van Android O, maar het is een goede tussenoplossing.

Deze app is gemaakt door onderzoekers van de Universiteit van Cardiff die een project zijn gestart om te zien hoe mensen omgaan met meldingen. Als deel daarvan draag je bij door telemetrie door te sturen over wat je met meldingen doet. Volgens de onderzoekers wordt er geen persoonlijke informatie meegenomen.

De studie is inmiddels afgerond en momenteel wordt er geen data meer verzameld, maar de voorwaarde staat er nog steeds in (PDF), dus het is goed om te weten dat dit kan gebeuren.