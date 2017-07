De 8 boeiendste Android O-onthullingen

De dark mode komt niet

Google heeft ons geteased met een duistere modus (dark mode) in Android N en O developers edities. Een donker thema voor de gebruikersinterface van Android. De reden? "Betrouwbare consistente thema's zijn moeilijk om te maken".

Er werden in de AMA ontzettend veel vragen gesteld over de duistere modus en andere thema's en Android engineer Alan Viverette gooide al deze vragen op één hoop en antwoordde: "Er zijn technische en logistieke issues met thema's. De technische kant is grotendeels geregeld in O met Runtime Resource Overlay support (Een Sony framework die het systeem de mogelijkheid geeft verregaande wijzigingen door te voeren aan het uiterlijk van actieve apps); we hebben echter nog steeds geen stabiele APIs die aangeven welke elementen er kunnen worden aangepast en kunnen verifiëren welke bestaande apps overweg kunnen met thema's."

Viverette denk dat het meer een per-app probleem is. "We hebben veel apps gezien die de standaard dark mode ondersteunen. Dat geeft aan dat gebruikers deze feature echt willen en dat ontwikkelaars bereid zijn moeite te doen om het te ondersteunen."

De dark mode in een preview-versie van Android