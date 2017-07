Apple: Stop met het gedwongen afsluiten van apps!

John Gruber, iOS-ontwikkelaar heeft in een e-mail en blogpost laten weten dat het een van de grootste misvattingen is over iOS. Het sluiten van apps om belangrijke systeembronnen beschikbaar te maken werkt niet. Het is niet zo dat het open hebben van meerdere apps (op de achtergrond) betekent dat deze allemaal belangrijke bronnen gebruiken. Deze manier van werken mag dan absoluut niet vergeleken worden met het minimaliseren van apps in de taakbalk van je desktop-besturingssysteem.

Tombstoning

Zowel iOS als Android maken gebruik van een techniek genaamd tombstoning waarbij de apps worden "bevroren" en daardoor slechts een klein beetje geheugen in beslag nemen en praktisch geen energie. Je zou het kunnen zien als een standby-modus.

"[iOS] zit zo goed in elkaar dat het heractiveren van een "bevroren" app een stuk minder CPU-cycli (en energie) in beslag neemt dan het opnieuw starten van een app die handmatig (gedwongen) is afgesloten. Het handmatig sluiten van apps is dus niet alleen zinloos, het werkt zelfs averechts en pleegt een grotere aanslag op je accu aangezien het langer duurt de app opnieuw op te starten," aldus Gruber.

Uitzonderingen

Dit gaat natuurlijk niet op voor alle apps, Het is logisch dat muziek-apps op de achtergrond bijna net zoveel rekenkracht, geheugen en cpu-cycli in beslag nemen omdat de muziek doorgespeeld wordt, hetzelfde geldt voor locatie-apps en andere apps die speciaal zijn ontworpen op de achtergrond actief te zijn. Daarbij kan het zijn dat apps die vastlopen of niet meer naar behoren werken op deze manier gesloten kunnen worden, dat is het enige moment waarop gedwongen sluiten toepasselijk is.

De ontwikkelaar verwijst in een update van dezelfde blogpost nog naar een e-mail van Steve Jobs waarin wordt verteld dat er in principe nooit apps handmatig hoeven te worden gesloten. Verder haalt Gruber ook nog enkele oudere artikelen aan waarin deze "hardnekkige mythe" met de grond gelijk gemaakt wordt.

Geen genie

"Het gedwongen sluiten van apps die op de achtergrond 'draaien' is zo'n hardnekkige mythe dat er zelfs verhalen de ronde gaan dat Apple Store Genius Bar-medewerkers het aanraden aan klanten. Deze 'genie├źn' zijn alles behalve geniaal," schrijft Gruber in de update.