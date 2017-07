Hoe krijg je de nieuwe macOS High Sierra nu al?

De vierde versie van de publieke bèta van macOS High Sierra is net verschenen. Het nieuwe besturingssysteem voor Apple-computers komt deze herfst uit. De eerste versie van de bèta kwam minder dan een maand geleden uit en hiermee kan iedereen met een Mac - inclusief BYOD-MacBooks en IT'ers die Apple ondersteunen - de upgrade testen om te zien of applicaties compatibel zijn en wat de nieuwe features zijn.

Lees ook: 7 dingen die je moet weten over macOS High Sierra

Afgaand op het verleden zullen zo'n drie miljoen Mac-bezitters wereldwijd High Sierra uitproberen voor het daadwerkelijk verschijnt. Dat is afgaand op het aantal gebruikers dat vorig jaar de publieke bèta van voorganger macOS Sierra downloadde en uitprobeerde. Apple pakt het bètaprogramma heel anders aan dan Microsoft en in dit artikel gaan we dieper in op vragen over downloads, ondersteuning, releaseschema en meer.

Wat is het verschil met een gewone bèta?

Toegankelijkheid is het verschil tussen de publieke bèta, een previewversie van software, en de voorganger die enkel voor ontwikkelaars was. Deze versie maakt op ontwikkellaarscongres WWDC begin juni zijn debuut en was alleen voor geregistreerde developers die een jaarabonnement hebben om previews te downloaden, Apple's API's te gebruiken en software uitbrengen voor de App Store en Mac App Store.

Hoe kan ik meedoen met de publieke bèta?

Je kunt je intekenen met je Appe ID, met dezelfde gegevens waarmee je toegang krijgt tot iCloud. Het programma is gratis en met opgeven krijg je toegang tot previews van macOS maar ook tot bèta's van iOS.

Elke Mac moet je na inschrijving opgeven met deze utility die je kunt krijgen via deze website. Een soortgelijke download - een configuratieprofiel - kun je binnenhalen op een iOS-apparaat als een iPad Pro of iPhone om hem toe te voegen aan de publieke bèta.

Als het apparaat eenmaal is toegevoegd en de eerste bèta is binnengehaald vanuit de Mac App Store, worden alle verdere updates automatisch aangeboden. Gekoppelde iPhones en iPads krijgen hem aangeboden via Instellingen > Algemeen > Software-update. Let op dat je eerst een back-up maakt (zie aan het eind van dit artikel); die heb je nodig als je wilt terugrollen.