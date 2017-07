Windows 10 Mobile-eigenaren omarmen hun Vertical Video Syndrome

Gebruikers kunnen de nieuwe functie inschakelen door naar Instellingen > Systeem > Weergave te gaan en te kiezen voor de optie "Portrait".

"Als je toestel is verbonden met een monitor zal Windows 10 Mobile vragen om de kabel los te halen en weer opnieuw te verbinden. Vervolgens moet er op OK geklikt worden. Hetzelfde geldt als de monitor draadloos is verbonden via Wifi."

Microsoft zegt in een blogpost de "ZEER GEPASSIONEERDE feedback" van gebruikers gehoord te hebben en de functie te hebben toegevoegd.

Zo zag het systeem eruit voor de update als het toestel in portrait mode gehouden werd

In de onderstaande screenshot zie je hoe het systeem er na de update uit ziet als je je telefoon verticaal houdt:

In deze build zijn verder nog wat kleine bugs gefixed waaronder onterechte foutmeldingen over ruimtetekorten bij het downloaden van grote apps, onterechte foutmeldingen bij het installeren van verschillende apps (voornamelijk games), het niet kunnen ontgrendelen van de smartphone na het uitschakelen van Windows Hello, problemen met Cortana en problemen met Turkse lokalisatie. Voor meer informatie over de verbeteringen verwijzen we je naar Microsoft's Blog.

Deze features zijn op dit moment alleen beschikbaar voor Insider-gebruikers in de Fast ring, maar zullen uiteindelijk ook beschikbaar zijn voor alle andere gebruikers.

Het is mooi om te zien dat Microsoft nog steeds luistert naar de gepassioneerde feedback van gebruikers en ze nu de mogelijkheid geeft continuum verticaal te gebruiken op hun toestel, toch moeten wij weer denken aan de prachte "PSA" van Glove and boots over het verticaal gebruik van de smartphone.