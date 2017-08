Zo kan je legaal tv-series downloaden of opnemen

De meeste aanbieders van tv ontvangst bieden hun pakketten aan met de mogelijkheid om programma's op te nemen. Hiervoor moet je of een door de aanbieder gekozen apparaat huren (b.v. Ziggo) of de programma's worden "in the cloud" voor je bewaard. Ten opzichte van de aloude videorecorder, gevolgd door analoge of digitale hard disk recorders, geeft dat vaak beperkingen.

Zo kun je een programma meestal niet bewaren op een eigen medium (met veel harddisk recorders kon je een programma vaak op een DVD-R(W) kopiëren) en soms bepaalt de aanbieder voor je hoe lang een opgenomen programma blijft staan.

Dit omdat natuurlijk niet ieder programma van iedere gebruiker apart wordt bewaard, maar alleen een toegang tot het door de aanbieder eenmaal bewaarde programma. Na b.v. een jaar is je bewaarde programma opeens weg. Of de software bepaalt dat je bewaarruimte vol is en je oudste programma wordt gewist om ruimte te maken voor een nieuw bewaard programma.

In ieder geval: je bent er niet zelf meer de baas over. Het bewaren van programma's die opgenomen zijn van tv is in feite uitgesteld kijken. Al geruime tijd is ook in Nederland downloaden van films en series verboden, maar je kunt hetzelfde effect legaal bereiken door programma's op te nemen. Hoe doe je dat als de meeste aanbieders van tv ontvangst je dat onmogelijk maken?