3 verborgen maar heel handige iPhone-opties

1. Wifi-assistentie

Wifi-assistentie zorgt voor een stabielere verbinding als je een wifi-hotspot gebruikt waarvan het bereik regelmatig uitvalt. Dit is een prima optie als je genoeg mobiele bandbreedte beschikbaar hebt, maar niet zo handig als je een bundel hebt met datalimiet waarna je meer gaat betalen bij overschrijding in plaats van dat je terugvalt naar een lagere snelheid.

De feature vind je in Instellingen > Mobiel netwerk en daar helemaal onder aan de pagina, voorbij de machtigingen van alle apps die mobiele data mogen gebruiken. Daaronder zie je Wifi-assistent en je kunt hier het schuifje gebruiken op momenten dat je een twijfelachtig wifi-netwerk gebruikt en nog voldoende mobiele ruimte hebt.

2. Ververs op de achtergrond

In iOS 11 is een feature toegevoegd waarmee je de fijnafstelling van apps en hoe ze updaten nog beter kunt regelen. Je krijgt nu nieuwe opties te zien onder Instellingen > Algemeen > Ververs op de achtergrond. In eerdere versies had je de optie om deze uit of in te schakelen en bij de laatste optie werd mobiele data of wifi gebruikt om updates binnen te halen.

In iOS11 is dat nog steeds de standaardoptie als je Ververs op de achtergrond inschakelt, maar nu is er ook de mogelijkheid om apps enkel toe te staan automatisch te verversen als er een wifi-verbinding beschikbaar is. Dat is een databesparende feature die veel mensen wellicht gemist hebben.