5 gratis screen-recording-apps voor Linux

Ben je een computer-expert die z'n kennis wilt delen in videovorm? Of iemand die juist bugs wilt vastleggen en graag deelt met de wereld? Het kan allemaal met de juiste desktop/screen-recording-apps. Deze tools zijn inmiddels beschikbaar voor alle platformen maar over Linux-versies wordt niet zo vaak gesproken. De hoogste tijd dus om deze in het zonnetje te zetten en te laten zien wat er zoal beschikbaar is voor het besturingssysteem.

Byzanz

Byzanz is een command line-gebaseerde desktop-recording tool. Het maakt standaard animated GIFs, maar kan ook in andere formaten als FLV, OGG, OGV of WebM-wegschrijven, Naast deze bekende formaten kan de software de opnames ook wegschrijven in een intern debug-formaat (.byzanz). Handig voor benchmarkdoeleinden. Als je daarmee klaar bent, kan de video alsnog worden omgezet in een van de andere formaten.





De software is makkelijk te installeren en te gebruiken en heeft een hoop nuttige functies. Je kan bijvoorbeeld bepalen hoe lang een opname duurt, de tijdsduur afhankelijk maken van de uitvoertijd van een commando en nog veel meer.

De tool geeft gebruikers ook de mogelijkheid meerdere schermen tegelijk op te nemen. Alleen de optie om direct te streamen naar andere diensten wordt niet ondersteund.