Monitorproblemen met je Windows 7-machine? Deïnstalleer patches

Steeds meer Windows 7-gebruikers melden last te hebben van een bug in twee Windows 7 beveiligingspatches van deze maand: KB 4034664 (de maandelijkse rollup, geinstalleerd door de automatische update van Windows) en KB 4034679 (de handmatige security-only patch).

Als je een Windows 7-machine met twee of meer monitoren hebt en er gebeuren (sinds de patch) vreemde dingen met je tweede monitor, heb je waarschijnlijk te maken met deze bugs.

Wij lazen voor het eerst over het probleem op de blog van Günter Born. Hij schreef dat de bugs zich voordoen in PDF's in combinatie met PDF-Xchange Viewer, IrfanView, Adobe Reader, Excel VBA, Mathlab, ACDSee, sommige Java-applicaties en Office 2013, en leidt tot glitchende venster-tegels, scrolbalken en andere schermelementen.

Gisteren kwam daar nog een uitgebreide analyse bij van Christian "NineBerry" Schwarz bij:

"Graphics of controls worden niet weergegeven of glitchen/storen. Je zou bijvoorbeeld een lege achtergrond zien met missende voorgrond graphics of missende controls. Of je ziet de desktop of delen van een andere applicaties in de applicatie op de voorgrond. Deze grafische problemen doen zich alleen voor op secundaire monitoren en niet op het hoofdscherm. Het hangt er waarschijnlijk ook vanaf op welke positie de applicatie staat op het tweede scherm," schreef Schwarz.

