Ex-Microsoft-expert: Amazon Alexa is beter dan Cortana

"Ik werkte vier en een half jaar geleden aan Cortana en wij zagen destijds dat Amazon's technologie ver achterliep op die van ons. Maar kijk nu naar de AI-race. Het Amazon Alexa ecosysteem ligt [nu] ver voor op de rest. Dat komt doordat zij hun scenario goed hebben uitgedacht," zegt Lu in een interview met The Wired.

Lu denkt dat Microsoft en Google dezelfde fout gemaakt hebben door te focussen op bestaande producten als de pc en de smartphone en deze uit te rusten met een stemassistent. Amazon heeft dat anders aangepakt en kwam met een dedicated apparaatje op de proppen (Amazon Echo).

"De telefoon zal voorlopig een finger-first, mobile-first-apparaat blijven, je zal een AI-first-apparaat moeten hebben en daar een ecosysteem omheen moeten bouwen." Microsoft bracht Cortana in eerste instantie als assistent voor Windows Phone op de markt en voegde daar later de pc en de Xbox One spelcomputer aan toe. Binnenkort komt er wel een stand-alone-oplossing uit in de vorm van Harman Kardon's slimme speaker en andere IoT-apparaten.

Lu is eerder dit jaar opgestapt bij Microsoft om te gaan werken voor de Chinese concurrent Baidu als COO. Deze zoekgigant is ook al een aardige tijd bezig met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie en een slimme assistent en hoopt binnenkort zowel Microsoft als Amazon, Google en Apple voorbij te streven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Lu denkt dat dat makkelijker is omdat er in China bijna twee keer zoveel mensen online zijn dan in Amerika en het verzamelen van data daardoor makkelijker gaat. "China heeft op dat gebied een structureel voordeel."