Google Allo's webinterface komt veel te laat

Er zijn bijvoorbeeld veel beperkingen. Je hebt een Android-toestel nodig. Het werkt enkel via browser Chrome. Je moet de nieuwste versie gebruiken (16.0.024) om je account te kunnen koppelen. En de grootste beperking: je moet de Allo-app actief hebben en online zijn om verbinding te kunnen leggen. Met andere woorden: in vrijwel alle gevallen ben je sneller als je de app gebruikt.

Het idee van een webinterface voor Allo klinkt in theorie goed, maar in de praktijk is het wéér een berichtenplatform van Google dat je kunt negeren. Allo is nooit van de grond gekomen zoals Google dat wel hoopte en het is onwaarschijnlijk dat een bijzonder beperkende webapplicatie die je telefoon vereist daar verandering in brengt. Totdat Google SMS in Allo verwerkt, zal de app stof blijven verzamelen in de Play Store - met of zonder webinterface.

Los van deze kritiek, is de webinterface van Allo een fijne ervaring. Je krijgt een QR-code in de browser te zien die je moet scannen via de app op je smartphone. Als je de weboptie niet vindt in de app, heb je waarschijnlijk een oude versie. Je krijgt een scanvenster te zien en na het lezen van de code worden je telefoon en pc gekoppeld.