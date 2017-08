TV-baas downloadt illegale porno

Flava Works had eerder een "prominent publiek figuur" meermaals gewaarschuwd nadat bleek dat deze illegaal gay-porno van het bedrijf had verspreid en gedownload. Hierop stuurde het bedrijf een dreigbrief naar de piraat, die TV-baas Mac Juris (AMC Networks, WE tv) blijkt te zijn.

"Flava Works is op de hoogte van het feit dat jij content van onze websites hebt verspreid." De studio vraagt om te schikken voor 97.000 dollar en dreigt verder actie te ondernemen als er niet binnen tien dagen wordt betaald. Het bedrag zou ten eerste worden verhoogd naar 525.000 dollar, vervolgens zou publiekelijk openbaar worden gemaakt dat Juris, als prominent publiek figuur, illegaal gay-porno downloadt in een persbericht.

Onvoldoende bewijs en chantage

Juris liet het hier echter niet bij zitten en besloot de studio zelf aan te klagen (pdf) wegens gebrek aan bewijs en chantage. "De materialen [die het bedrijf aandraagt] onthullen op geen enkele manier copyrightschending. Het echte doel van Flava Works is om te laten zien hoe vernederend het is om aangeklaagd te worden door zo'n bedrijf te worden aangeklaagd. Het gaat hier vooral om screenshots van zeer pornografische scenes waarvan het bedrijf denkt dat Juris deze heeft bekeken. Deze screenshots zijn compleet irrelevant voor de zaak," zo valt te lezen in de aanklacht. De TV-baas is dan ook niet van plan ook maar een cent te betalen.

Inmiddels heeft Flava Works zelf een aanklacht ingediend waardoor de naam van de 'piraat' duidelijk is geworden. Meer details over de aanklacht kan gelezen worden op Torrent Freak.

Het is overigens niet de eerste keer dat Flava Works zo handelt. Het bedrijf klaagt vaker piraten aan en komt met extreem hoge schikkingsvoorstellen. Het bedrijf doet dit omdat mensen in zulke zaken sneller schikken om gĂȘnante rechtszaken te voorkomen.

