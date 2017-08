5 manieren om browsen minder irritant te maken

In de categorie 'vroeger was alles beter' vandaag "surfen op het wereldwijde web." Ja, het is stukken sneller geworden, maar soms verlang je terug naar de 14.4k-tijd waarin plaatjes supertraag inlaadden, maar sites met tekst vrij snel gereed stonden. Want dat is tegenwoordig wel anders. Wil je gewoon een stukkie lezen, moet je een halve minuut wachten op alle cookiemeldingen, trackers, banners, third-party-elementen, scriptjes, autoplay-video's en meer.

Dat kan anders, door de browser een beetje af te stellen of door een extensie te installeren. We kijken naar vervelende zaken als overbodige meldingen (cookie-waarschuwingen) en hoe je die vermaledijde autoplay HTML5-video's blokkeert, zodat ze pas beginnen te draaien op het moment dat het jou uitkomt.

We benoemen in dit artikel 5 issues waar gebruikers tegenaan lopen en voor elk geven we een oplossing voor desktopbrowsers Chrome, Firefox en Edge.

1. Locaties uitzetten

Als je het zat bent dat sites aan de lopende band vragen of ze jouw locatie mogen gebruiken, kun je in de browser een vlaggetje zetten waaraan de webserver meteen ziet dat je jouw locatie niet beschikbaar stelt.

In Google's Chrome:

Ga naar instellingen (de drie verticale stippen rechtsboven) en scrol naar beneden voor Geavanceerd. Kies onder Privacy en beveiliging voor 'Instellingen en content'. Ga naar 'Locatie' en zet het schuifje bij 'Vragen vóór toegang' naar 'Blokkeren'.

In Mozilla's Firefox: