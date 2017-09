Zo probeer je de browser van morgen vandaag nog

Een previewversie van een browser installeren heeft tenminste twee spannende elementen. Ten eerste heb je nieuwe features tot je beschikking voordat de rest van de wereld ze heeft. Ten tweede is er het risico dat spannend is: een pre-release kan dataverlies, accu-issues op mobiele apparaten en andere buggy ergernissen oplevert.

Zoals Google zegt op de pagina van experimentele versie Chrome Canary: "Weet waar u aan begint." Maar laten we ervan uitgaan dat je de uitdaging aandurft en wilt kijken naar de browser van morgen. Hier volgt wat je moet weten van de previewversies van Chrome, Safari, Firefox en Edge.

Chrome Canary, Dev en Beta

Google heeft drie releasekanalen voor builds van Chrome naast de uiteindelijke realse Chrome Stable en dat zijn Canary, Dev en Beta. Canary verwijst naar de kanarie in de kolenmijn: die bekende feature van mijnwerkers om te zien of de luchtkwaliteit zodanig afneemt dat het levensbedreigend wordt.

Canary is de zeer experimentele versie van browser Chrome, waar constant nieuwe dingen worden geprobeerd om te zien of iets aanslaat of werkt. De browser wordt dagelijks bijgewerkt. Features migreren daarna naar Chrome Dev. Dev is in principe alfasoftware en die wordt één of twee keer per week bijgewerkt. Chrome Beta wordt ongeveer wekelijks bijgewerkt en dit is de betrouwbaarste versie op Chrome na.

Je kunt alle versies vinden op deze downloadpagina van het Chromium-project. Ze zijn beschikbaar voor Windows (64 en 32 bit), macOS, Android, iOS en Linux - met de Canary-versie alleen beschikbaar voor Windows en Mac.