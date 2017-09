De 10 grappigste 'simulatie'-games

In veel traditionele games ben je vooral bezig te ervaren hoe het zou zijn om een invasie van buitenaarde wezens af te slaan, een race te willen of een rijk te bouwen. Maar naarmate we ouder worden, krijgen onze fantasieën nieuwe dimensies. We dagdromen minder over het vernietigen van een hele stad terwijl je in een gigantische mech zit, maar meer over hoe het zou zijn als je een andere baan zou hebben. Eentje die wat dynamischer is, beter betaalt of daadwerkelijk groeimogelijkheden heeft.

Dit zijn de games waar we vandaag naar kijken. Het zijn games die niet echt groots inzetten op gigantische plottwists of diepgaande verhaallijnen, maar meer op het doen van kleine taken, keer op keer. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het niet. Sterker nog, vaak zijn dit soort games overgoten met een flinke dosis humor waardoor de "baan" die je in deze virtuele realiteit hebt, een stuk leuker kan zijn dan je echte baan. Tel daarbij het gevoel van voldoening op als je je taken goed hebt volbracht en je hebt een topgame te pakken. Voor je het weet zit je uren achter je scherm of met een VR-helm op je hoofd en geniet je intens.

Slime Rancher

In deze game speel je een ...eh... slijmboer. Je woont op een alien planeet en gebruikt een vacuumgeweer om vrolijke slijmmonsters op te zuigen en in stallen te stoppen. Vervolgens oogst je hun poep. Deze poep kan je weer verkopen waardoor je betere tools kan kopen om slijmmonsters nog makkelijker in stallen te kunnen stoppen en hun poep te oogsten. Soms kom je in aanraking met andere slijmmonster-rassen die je weer kan gebruiken om te kruisen en nieuwe soorten te kweken.

De game is verrassend rustgevend en tovert hoe dan ook een glimlach op je gezicht.