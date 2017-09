Nierstenen houden nieuwe Linux kernel niet tegen

"Vorige week was een veelbewogen week, maar niet genoeg om versie 4.13 uit te stellen," schrijft Linus Torvalds. De Linux-baas bleek last te hebben van nierstenen waardoor z'n werkweek stukken pijnlijker was dan normaal.

"Na zeven uren lang verschrikkelijke pijnen te hebben doorstaan, gaat het nu wel weer goed, maar het voelde een stuk langer dan zeven uur. Ik durf mij niet eens voor te stellen hoe erg het kan zijn voor mensen die hier langer last van hebben."

SMB 1.0

Een van de grootste veranderingen die in deze nieuwe Linux kernel is doorgevoerd is de wijziging van het gedrag van cifs. Deze switcht niet standaard meer naar SMB 1.0, maar naar SMB 3.0. Dit is gedaan omdat SMB1 al jaren lek is en daardoor gevoelig voor aanvallen als Wannacrypt en Petya.

"Hier zou niemand last van moeten hebben, maar als de nieuwe standaard 3.0-instelling niet werkt (omdat je nog steeds een pterodactyl gebruikt als ruitenwisser), kan je altijd nog terug gaan door explicier "vers=1.0" toe te voegen aan je mount opties in /etc/fstab. Toch raad ik je aan eerst "vers=2.1 te proberen want, hoe je het ook wendt of keert, SMB1 is gewoon slecht slecht slecht," aldus Torvalds

Geheugen

De tweede wijziging is de manier waarop het besturingssysteem geheugen gebruikt zodat VMs kunnen zien welke bronnen zij kunnen gebruiken. Dat was volgens Torvalds een "vervelende slecht gedocumenteerde feature."

Voor de rest zijn er wat kleine toevoegingen gedaan om Intel's nieuwe Cannonlake en Coffeelake architecturen te ondersteunen en enkele beveiligingsaanpassingen.

De nieuwe kernel kan, zoals altijd, worden gehaald uit de Linux git tree.