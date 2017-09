Je moet wel overstappen op Windows 10 Creators Update

Eind juli maakte Microsoft bekend dat de Windows 10 Creators Update (versie 1703) nu 'volledig beschikbaar' is voor alle Windows 10-gebruikers. Daarmee verwijst Microsoft naar de Current Branch for Business-status, de stabielste eindversie van Windows 10 die geschikt is voor bedrijfsmatige uitrol.

Vier dagen later verschenen er 26 bugfixes voor deze stabielste editie. Nog geen twee weken later volgde Patch Tuesday met weer bugfixes voor Windows 10. In de maand daarna hebben we in ieder geval geen grote bugfixes meer gezien voor versie 1703.

Wachten op CBB

Normaal gesproken raad ik mensen die Windows 10 gebruiken aan om naar de nieuwe versie te migreren nadat de upgrade de CBB-status heeft bereikt. Dan sla je de vier maanden over van de publieke bètatest als Windows 10 breed beschikbaar is gekomen voor doorsnee gebruikers en krijg je de versie de geschikt wordt geacht voor zakelijk gebruik.

Maar vanwege al die bugs raadde ik aan om nog iets langer op Anniversary Update (1607) te blijven. Nu er een maand geen grote bugpatches zijn geweest, durf ik te adviseren om over te stappen op 1703, maar het voelt niet als een prettig advies. Ik zeg dit omdat er geen alternatief is, omdat de patches voor 1607 zo slecht worden afgehandeld.

Servicepacks > Onderdelen-updates

Vóór Windows 10 adviseerde ik mensen altijd om pas naar de nieuwe versie van het besturingssysteem over te stappen als het eerste servicepack uitkwam. Maar dat geldt niet voor Windows 10. De grote stappen die we vroeger zagen van bijvoorbeeld Windows XP naar Vista zijn niet meer zo groot.

Elk half jaar is er een nieuwe versie - de feature-update of onderdelen-update, zoals de Nederlandse editie van Windows het noemt - dus logischerwijs zijn de veranderingen in dat schema niet meer zo groot dan toen er elke paar jaar een versie uitkwam en alles wordt bewaard voor die grote stap.