Google dumpt Google drive-client

In maart 2018 is het over en uit.

Google vraagt gebruikers te switchen van Google Drive naar Google Backup and Sync. Deze nieuwe applicatie combineert de functionaliteit van Google Drive en Google Photos. De zoekgigant heeft aangegeven in een blogpost dat het een nieuwe feature heeft uitgerold genaamd Drive File Stream. Hiermee kunnen gebruikers makkelijk een snel alle Google Drive-bestanden benaderen en zijn zij minder tijd kwijt met het synchroniseren met de harde schijf. De feature is vanaf nu beschikbaar.

In deze zelfde aankondiging zegt Google ook afscheid te nemen van de oude Google Drive Client. "Google Drive voor Mac/PC is nu officieel verouderd en wordt niet meer ondersteud vanaf 11 december 2017. De applicatie zal op 12 maart 2018 volledig worden uitgeschakeld. We raden je aan Drive File Stream te gebruiken of te upgraden naar de nieuwe versie van Drive voor Mac/PC genaamd Backup and Sync."

Google Drive-gebruikers krijgen vanaf oktober dialoogvensters te zien waarin wordt gemeld dat de applicatie met pensioen gestuurd wordt. De nieuwe Backup and Sync-client is, net als Google Drive, beschikbaar voor macOS en Windows. Over een Linux-client houdt het bedrijf nog steeds de lippen stijf op elkaar.