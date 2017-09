Spotify neemt afscheid van Safari-browser

Apple-gebruikers merkten dat zij sinds vorige week geen gebruik meer konden maken van de Spotify Web Player. Verschillende gebruikers hebben daarover hun beklag gedaan op het ondersteuningsforum van Spotofy.

Widevine

Hoewel Spotify nog niet officieel gereageerd heeft lijkt het erop dat het probleem te maken heeft met het gebruik van de Widevine-plug-in van Google. Deze DRM-extensie wordt gebruikt voor het beveiligen van media. Apple ondersteunt deze plug-in niet waardoor webspeler van Spotify niet langer werkt.

Een forum-gebruiker heeft laten weten een reactie te hebben ontvangen van Spotify na het klagen over dit probleem via de mail. "We hebben even achter de schermen gekeken en kunnen bevestigen dat na een aantal recente updates, Safari niet langer wordt ondersteund. We testen altijd nieuwe dingen door features toe te voegen en te verwijderen om Spotify beter te maken, Het spijt ons als dat betekent dat je de webspeler niet meer kan gebruiken als voorheen. We kunnen niet zeggen of en wanneer specifieke features terug zullen komen, maar zodra wij iets kunnen zeggen hierover, laten wij dat iedereen weten via de Spotify community," aldus een Spotify-medewerker.

Spotify heeft inmiddels de systeemeisen bijgewerkt en de Safari-webbrowser verwijderd.

Het is voor gebruikers wel mogelijk om handmatig de Widevine-plug-in te installeren in Safari, maar Apple laat weten dat het de plug-in niet vertrouwt.