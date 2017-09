8 dingen die spannender zijn dan Apple's nieuwe iPhone

Het zal morgen waarschijnlijk voornamelijk gaan over de nieuwe smartphone van Apple. Je weet wel, die ene met superkleine bezels en zonder homebutton. We hebben inmiddels zoveel gelezen en gehoord over de nieuwe iPhone dat we er nu al moe van zijn. Gelukkig stopt al het gespeculeer morgen en kan er begonnen worden met pre-orderen.

Gelukkig is de iPhone niet het enige apparaat dat aangekondigd zal worden. Wij bespreken vandaag 8 andere dingen die Apple morgen aankondigt.

Apple Watch

Wat Apple ook doet om te voorkomen dat er informatie uitlekt over de nieuwe Apple watch, het werkt. De enige geruchten die op het internet geslingerd werden over het horloge gingen over de LTE-chip en de nieuwe watchface. We weten nog niet of er veel veranderingen zullen zijn aan het uiterlijk en van welke materialen het horloge wordt gemaakt.

Komt er een nieuwe editie uit? Zullen er nieuwe band partnerships zijn? We weten dat WatchOS 4 uit zal komen, maar wat er voor de rest allemaal nieuw zal zijn in de Apple Watch Series 3 is voorlopig nog even een raadsel.