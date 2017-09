Zo werkt Google's nieuwe Sync-client

Je hoeft je in ieder geval niet druk te maken dat je iets moet doen om je data uit Google Drive te redden, het gaat om een wijziging in hoe je je Drive benadert. Je gegevens blijven gewoon staan. Wat wel verandert, is de client. Die houdt vanaf maart volgend jaar op met werken en dan moet je overgestapt zijn op de standaardclient voor consumenten die afgelopen zomer werd geïntroduceerd, Backup and Sync.

Er is een tweede client, File Stream, die zich meer richt op zakelijke gebruikers van Google Apps. Deze pakt het iets anders aan dan Backup and Sync, onder meer door lokale links aan te maken naar de online opgeslagen content, zodat je ze streamend gebruikt, in plaats van een lokale kopie bewerkt en synchroniseert. Ook wordt File Stream weergegeven als opslagmedium in de Verkenner, zoals je kent van enkele andere opslagdiensten.

Lokale mappen

We kijken in dit artikel naar Backup en Sync, of als je hem eenmaal hebt geïnstalleerd: 'Back-up en synchronisatie'. Een ding dat we al jaren missen in diverse cloudopslagdiensten is de mogelijkheid om lokale individuele mappen te synchroniseren, waardoor je dezelfde inhoud had op elk apparaat dat je verbindt met de dienst. Ook bij Google Drive moest je uitwijken naar een aparte Drive-map op je pc om te synchroniseren met de online dienst van Google. Inmiddels kun je lokale mappen gebruiken.