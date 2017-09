11 manieren om je Mac te versnellen

Update je Mac

Het klinkt misschien als een open deur, maar er zijn nog steeds genoeg mensen die het uitstellen of zelfs vertikken. Elke OS-update brengt een boel verbeteringen onder de motorkap waarbij sommige ook de prestaties verbeteren. De makkelijkste en snelste manier om alles te updaten is door de App Store te openen, op Updates te drukken en op installeren te drukken.





Activity Monitor

Neem eens een kijkje in de Activity Monitor. De snelste manier om deze applicatie te openen is met de toetscombinatie Command-Spatie, typ Activity Monitor in en daarna op enter te drukken. De applicatie geeft weer hoe jouw Mac draait. Kijk naar de processor- en geheugenkolommen om te kijken of je een applicatie ziet die veel van je systeembronnen vraagt. Als dat het geval is, sluit deze applicatie dan (als je deze niet nodig hebt op dat moment).