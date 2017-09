Zo kies je het juiste traject voor Windows 10-updates

Windows 10 werkt zich automatisch bij naar de nieuwste versie als een onderdelen-update (feature upgrade) uitkomt, zoals de Fall Creators Update volgende maand. De nieuwe versie wordt meegenomen in Windows Update net als patches en wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus een paar dagen duren voor je de nieuwe versie ontvangt. Als je liever wilt wachten, moet je wat extra stappen zetten om de update te blokkeren en daar gingen we in dit artikel op in.

Verschillende opties

Als je Insider-updates wilt ontvangen had je vroeger de keuze tussen Fast (meteen de allernieuwste) en Slow (stabielere versies) van de aankomende versie. Tegenwoordig heb je meer opties tussen verschillende niveaus van previewversies en daar gaan we in dit artikel uitgebreider op in. Je krijgt die updates als je je inschrijft als Insider met een Microsoft-account.

Houd er wel rekening mee dat dit niet bedoeld is voor mensen die hun machine als primair systeem gebruiken en stabiliteit vereisen, want previews kunnen buggy zijn. Nieuwe features leveren soms onverwachte gedragingen en compatibiliteitsissues op. Het Insider-programma is er dan ook voor om aankomende Windows 10-versies in het wild te testen met zoveel mogelijk echte gebruikers.

Insider

Je begint door je in te schrijven als Insider op deze pagina van Microsoft. Dat is gratis. Je koppelt een Microsoft-account (bijvoorbeeld je outlook.com-adres) en deze gegevens gebruik je op de machine waar je Windows 10-previews wilt draaien. Zo kun je een scheiding aanbrengen en bepaalde (virtuele) systemen op andere releaseschema's te zetten dan andere.