Hoe je emoji typt in Windows 10

Iedereen die wel eens de vraag heeft gekregen hoe je emoji typt en doorverwees naar third-party diensten of de smartphone erbij pakte: je kunt pc-gebruikers voortaan ook gelukkig maken als ze deze vraag bij de helpdesk neerleggen. Windows 10 voegt namelijk een emoji-toetsenbord toe aan de aankomende update, de Fall Creators Update.

Update 17 oktober

Emoji zijn al jaren een onderdeel van mobiele communicatie en een juist geplaatste emoji zorgt voor de interpretatie van een tekstbericht zoals je hem bedoelde. Andersom kan een verkeerde ervoor zorgen dat de boodschap verkeerd wordt begrepen. Vanaf 17 oktober kun je eenvoudig emoji-opdrachten en een emoji-toetsenbord gebruiken in Windows 10.

Voor mensen die niet willen wachten, laten we in dit artikel ook zien hoe je emoji toevoegt in de huidige versie van Windows 10. Dat is nu nog een beetje omslachtig, maar het wordt veel makkelijker in de aankomende update. (We hebben het hier gestest met Build 16215 van het Windows Insider-programma.)